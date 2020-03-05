Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakan Koca'dan ’dan kalkan uçakta koronavirüs iddiasına yanıt

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

  • Güncel
  • 05.03.2020 14:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 14:53
ABONE OL
Bakan Koca'dan koronavirüs iddiasına yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." açıklamasında bulundu.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan İstanbul’dan kalkan uçakta koronavirüs iddiasına yanıt
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri