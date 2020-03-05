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Son dakika: ABD'de başkanlık yarışından çekildi

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından yarışta yer almayacak. Demokrat başkan aday adayı Warren'ın yarışı bırakmasıyla, , ve Tulsi Gabbard olmak üzere geriye 3 Demokrat aday adayı kaldı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 19:20
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 19:20
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Bir isim daha başkanlık yarışından çekildi

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimlerindeki Demokrat aday adaylarından yarışta yer almayacak.

Amerikan basının kampanya yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Warren yarıştan çekilme kararı aldı.

Warren'ın bugün Massachusetts'de kampanya ekibiyle bir araya gelmesi ve gelecek planlarını netleştirmesi bekleniyor.

Demokrat aday adayı ile yakın görüşleri bulunan Warren'ın bundan sonraki seçim sürecinde Sanders'ı desteklemesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Warren, 14 eyalette ön seçimlerin yapıldığı ve "Süper Salı" olarak nitelendirilen 3 Mart'ta kendi eyaleti Massachusetts'de 3. olmuş diğer eyaletlerde ciddi bir varlık gösterememişti.

DEMOKRATLARDAN 3 ADAY ADAYI KALDI
Warren'ın da yarıştan çekilmesiyle Demokrat başkan adaylarının sayısı 3'e düştü.

ABD'nin eski Başkan Yardımcısı , 18 eyaletteki ön seçimlerden ortaya çıkan bilançoda yarışı önde götürürken onu Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.

Tulsi Gabbard ise yarışta ciddi bir başarı yakalayabilmiş değil.

Demokrat Partinin temmuz ayındaki genel kurulda belirleyeceği adayı ile Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump arasında 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de 'da koltuğa oturacak.

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