Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli AFAD son depremler listesi yoğun şekilde sorgulanıyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. İşte, Türkiye en son depremler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.04 14:33:45 38.2655 44.4705 5.0 -.- 4.1 4.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.04 14:32:00 38.4502 39.2223 2.6 -.- 2.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 14:21:46 40.1637 41.0183 6.0 -.- 2.6 -.- RIZEKENT-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel

2020.03.04 14:16:10 40.0047 27.0493 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKTEPE-CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.03.04 13:59:00 38.4202 39.2870 5.4 -.- 0.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 13:23:22 38.4228 39.1893 12.2 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 13:22:36 38.4102 39.1875 8.7 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 13:15:43 38.3863 39.1923 5.1 -.- 1.3 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 13:06:07 39.0630 27.8187 9.2 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.04 12:44:39 38.4085 39.2663 6.8 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.04 12:39:44 39.8835 28.8100 0.0 -.- 1.6 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel