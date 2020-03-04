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Son dakika: Türkiye - İran sınırında ! ( )

Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. haberimizde yer alıyor. İşte, Türkiye'de meydana gelen son depremler...

  • Güncel
  • 04.03.2020 14:55
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 15:09
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Türkiye - İran sınırında deprem!

Son dakika haberine göre; Türkiye-İran sınırında 4.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. yoğun şekilde sorgulanıyor. Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor. İşte, Türkiye en son depremler...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER!

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.04 14:33:45 38.2655 44.4705 5.0 -.- 4.1 4.2 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.04 14:32:00 38.4502 39.2223 2.6 -.- 2.7 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 14:21:46 40.1637 41.0183 6.0 -.- 2.6 -.- RIZEKENT-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2020.03.04 14:16:10 40.0047 27.0493 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKTEPE-CAN (CANAKKALE) İlksel
2020.03.04 13:59:00 38.4202 39.2870 5.4 -.- 0.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 13:23:22 38.4228 39.1893 12.2 -.- 1.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 13:22:36 38.4102 39.1875 8.7 -.- 1.8 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 13:15:43 38.3863 39.1923 5.1 -.- 1.3 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 13:06:07 39.0630 27.8187 9.2 -.- 2.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.04 12:44:39 38.4085 39.2663 6.8 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.04 12:39:44 39.8835 28.8100 0.0 -.- 1.6 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel

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Haberler Güncel Son dakika: Türkiye - İran sınırında deprem! Son depremler listesi (Kandilli AFAD)
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