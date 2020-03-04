Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Programda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. pic.twitter.com/L5TNycHvDP— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 4, 2020
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