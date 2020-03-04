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Son dakika: , Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti

Son dakika herine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ve ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı 'i kabul etti.

  • Güncel
  • 04.03.2020 14:19
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  • Son Güncelleme: 04.03.2020 14:19
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AB'nin sorumluluk alma vakti çoktan geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ve ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ile yaptığı görüşme sona erdi.
, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borrell'e; AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" ifadelerini kullandı.

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