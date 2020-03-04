Öksüz’e MİT belgesi itirafı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ'cü BTK çalışanı Salim Z. "tanık" olarak dinlendi. Suçunu kabul eden tanık, "FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ü MİT'e angaje gösteren sahte belgeyi kendisinin hazırladığını" itiraf etti.