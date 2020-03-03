Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar M.S.F. ve Metin K. ile avukatları katıldı.

Sanık M.S.F. savunmasında, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını öne sürerek, ''Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hiçbir terör örgütüne yardım etmedim. Silahlı eylem ve yasa dışı gösterilere katılmadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum.'' dedi.

Diğer sanık Metin K. de PKK/KCK üyesi olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatlerine karar verilmesi, sanık Metin K'nin ise "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Metin K'yi "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı, M.S.F'nin ise beraatine karar verdi.