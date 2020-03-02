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'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav kararı

salgını sonrası birçok vatandaş maske ile önlem alırken, de salgın nedeniyle adayların sınavlara maske ile girişine izin verdi. Yetkililer, sınav öncesi polis ve sınav görevlilerini maske kullanımı konusunda bilgilendirdi.

  • Güncel
  • 02.03.2020 12:24
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  • Son Güncelleme: 02.03.2020 12:27
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ÖSYM'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav kararı

, yayımladığı kılavuzla 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de adayların yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalarda güncellemeye gitmişti.

YKS'de daha önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp sadece alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirmişti. Bu çerçevede sadece halka alyansa izin verilmişti. Geçen yıl sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, bu yıl basit piercingi de detaylı olarak açıklamış, basit piercing, "taşsız, metal top veya sivri uçlu" olarak tanımlayarak, bu tanıma uymayanları yasak kapsamına almıştı.

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