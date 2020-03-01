Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası İdlib'de şehit olan 33 askerimizden Uzman Çavuş Emre Baysal'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.
ASKER SELAMI İLE KARŞILANDI
Bu sırada şehidin bir yakını Başkan Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı.
Öte yandan Erdoğan şehidin annesine Türk Bayrağı hediye ederken , acılı babayı da teselli etti.
KUR'AN-I KERİM OKUNARAK DUA EDİLDİ
Başkan Erdoğan, Baysal'ın ailesine taziyelerini iletirken, ziyarette şehit Baysal için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.
Ziyarette Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
İDLİB ŞEHİDİ UZMAN ONBAŞI EMRE BAYSAL DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI
İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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