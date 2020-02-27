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Son dakika: Diyanet'ten ziyaretlerinin askıya alınması konusunda flaş açıklama

Son dakika haberine göre , 'ın ziyaretlerini askıya almasının ardından bir açıklama yaptı. Diyanet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan’da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan’ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.

  • Güncel
  • 27.02.2020 13:29
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:32
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Umre ziyaretleriyle ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre , 'ın ziyaretlerini askıya almasının ardından bir açıklama yaptı. Diyanet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'da bulunan umrecilerimizin ülkemize dönüş tarihleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu değildir. Suudi Arabistan'ın aldığı bu karar nedeniyle de geçici olarak yeni umre kaydı alınmayacaktır" denildi.

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