Bugünkü
Takvim

'tan mesajı

Bakan Albayrak: Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi 'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim.

  • Güncel
  • 27.02.2020 14:36
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 14:36
ABONE OL
Bakan Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı
, vesilesiyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, paylaşımında "Rahmet ve mağfiret aylarının müjdecisi Regaib Kandili'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Regaib Kandili mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri