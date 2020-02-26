Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.
Son dakika: Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.
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