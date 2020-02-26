Bu gece akşam ezanı saat kaçta? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 27 Şubat günü Regaib Kandili idrak ediliyor. Kandil günü oruç tutmak isteyenler, dün gece sahura kalktı. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak saatlerini araştırmaya başladı. İmsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri... İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir

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