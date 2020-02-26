Bugünkü
Takvim

Akşam ezanı vakti bugün saat kaçta? Kandil orucu Diyanet

Akşam ezanı vakti bugün saat kaçta? için oldukça önemli olan 'nin gelmesiyle birlikte imsak saatleri de önem kazandı. Üç ayların başlaması ve Regaib Kandili'nin de gelmesi ile Müslüman vatandaşlar oruç tutmak istiyor. Bugün kandilde oruç tutacak olanlar dün gece sahur yaptı. Sahura kalkanlar imsak saatlerini araştırmaya başladı. Regaip Kandili belirttiğimiz gibi üç ayların aynı zamanda başlangıç müjdecisidir ve oruç tutulur. Bir gelenek olarak öteden beri bu geceler ihya ediliyor. Bugünlerin gündüzünde oruç tutulurken özel olarak bir ibadet şekli ise yoktur. tarafından açıklandı. İşte sahur vakitleri

  • Güncel
  • 27.02.2020 10:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.02.2020 10:14
ABONE OL
Bu gece sahur saat kaçta? İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri

Bu gece akşam ezanı saat kaçta? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 27 Şubat günü Regaib Kandili idrak ediliyor. Kandil günü oruç tutmak isteyenler, dün gece sahura kalktı. Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak saatlerini araştırmaya başladı. İmsak saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanıyor. İşte 27 Şubat il il imsak vakitleri... İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" habercisi kabul edilen Regaip Kandili, 27 Şubat tarihinde idrak edilecek. Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir

REGAİB KANDİLİ CEP TELEFONU WHATSAPP MESAJLARI ----

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ VE FAZİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ ---

REGAİP KANDİLİ İÇİN BUNU YAPIN ---

REGAİP KANDİLİ SEVGİLİYE EŞE DOSTA MESAJLAR İÇİ TIKLAYINIZ ---

KANDİL GECESİ NE OLUR? TIKLA ÖĞREN ---

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Akşam ezanı vakti bugün saat kaçta? Kandil orucu Diyanet 27 Şubat il il imsak vakitleri
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri