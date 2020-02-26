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ABD: ile çalışıyoruz

ABD , desteğini alarak 'e saldırılar düzenleyen Esad'ı hedef aldı. , " ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" dedi.

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