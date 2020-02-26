ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya desteğini alarak İdlib'e saldırılar düzenleyen Esad'ı hedef aldı. Bakan Pompeo, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" dedi.
ABD: Türkiye ile çalışıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya desteğini alarak İdlib'e saldırılar düzenleyen Esad'ı hedef aldı. Bakan Pompeo, "Türkiye ile neler yapabileceğimizi görmek için beraber çalışıyoruz" dedi.
- Güncel
- 26.02.2020
- Gazete
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