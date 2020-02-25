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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

Türkiye deprem felaketiyle bir kez daha yüzleşmiştir. Türkiye sınırına yakın bir bölgede meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki sarsıntı yine acı ve yıkıma yol açmıştır. Ülkemiz deprem tehlikesiyle karşı karşıyadır. Depremle yaşamayı öğrenmek durumundayız. Ancak depreme teslimiyeti, felaketlere boyun eğmeyi de aklımızdan geçirmemeliyiz.

HANAU SALDIRISI

Almanya'nın Hanau şehrinde neo-Nazi hayranı bir katil ortalığı kana bulamıştır. 5'i Türk vatandaşı olmak üzere 10 kişiyi katletmiştir. Almanya'da bugüne kadar 30'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İnsan hakları, düşünce hürriyeti, demokrasi ve hoşgörüde mangalda kül bırakmayan Avrupa'da faşist damarların kabarması çarpıklıktır. Türk milleti ırkçılığa, yabancı düşmanlığına kapalı ve uzaktır. Hiç kimse bize parmak sallamaya kalkmamalıdır. Sözde gelişmiş devletlerin amaçları bellidir. Tarih boyunca Türk milletine ırkçı tutumlar olmamıştır. Kimse bize medeniyet dersi vermeye kalkışmamalı. Türk milliyetçiliği milli birlik ve kardeşliğin ebedi fikriyatıdır. Türk milliyetçiliğini kim ya da kimler karalıyorsa zalimlerle iş tutan köksüzlerdir. Bizim kökümüz sağlamdır. Irkçılık bu kökü kurutacak baldıran zehiridir.

HOCALI KATLİAMI

Hocalı dinmeyen çığlıktır. Hocalı'nın yaraları derindir. 28 yıldır Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabası milli yüreklerde sancıdır. Burası kadim bir Türk yurdudur. Hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ 28 yıldır Ermenistan işgalindedir. 1826'da Karabağ hanlığını işgal eden Rusya, bölgede Ermeni nüfusunu artırmaya teşvik etmiştir. Elbette kurt kurtla it itle dolaşacak, emel birliği yapacaklardır. 613 soydaşımız Hocalı'da şehit edilmiştir. 1275 soydaşımız esir alınmıştır. Hocalı katliamı büyük yankı uyandırmıştır. 1 milyon Azerbaycan Türkü işgal edilen topraklardan göç etmiştir. Dağlık Karabağ'ın istilası dünyanın gözü önünde vuku bulmuştur. Dağlık Karabağ inim inim inlemektedir. Hala 1993 Mart ayında, Ermenilerin saldırısına kadar uluslararası toplum tepki bile göstermemiştir. Ermeni zulmü çağrılara riayet etmemiştir. Hocalı'da uluslararası hukukun soykırım, saldırı, insanlığa karşı suçlar alenen işlenmiştir. Hocalı Türk'tür, Dağlık Karabağ Türk'tür, Azerbaycan Türk'tür.



İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Karada Esad güçleri havada Rus jetleri ölüm yağdırmaktadır. İdlib pek çok şeye gebedir. Zalim Esad döktüğü kanların bedelini damla damla ödeyecektir. Ateşkesin tesisi için saldırılar durmalıdır.