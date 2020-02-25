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Son dakika: Başkan yurda döndü

Son dakika haberine göre, Başkan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı dolayısıyla gittiği Azerbaycan'dan özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 22:48
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 22:48
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Başkan Erdoğan yurda döndü

Başkan , özel uçak "TC-TUR" ile saat 21.20'de Ankara'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, 'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da Ankara'ya geldi.

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