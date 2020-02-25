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: Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'da "Yukarı Karabağ" açıklaması

haberi... Başkan , Türkiye-Azerbaycan 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, "Yukarı Karabağ Azerbaycandır!" diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.

  • Güncel
  • 25.02.2020 14:57
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 15:19
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Erdoğan'dan Azerbaycan'da önemli açıklamalar

haberi... Başkan , Türkiye-Azerbaycan 8. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Böyle bir toplantıya başkanlık etmekten duyduğumuz memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Dün şehit olan Azerbaycanlı kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bundan kısa bir süre önce bir kardeşimiz daha şehit edilmiş. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm Azerbaycan halkına da şahsım, heyetim, tüm milletim adına baş sağlığı dileklerini ifade etmek istiyorum. Bugün görüşmelerde zaten bakan arkadaşlarımız karşılıklı olarak birbirleriyle gerekli görüşmeleri yaptılar.



"AYNEN İMZAMI ATIYORUM"
Geçtiğimiz yıl kardeşim Aliyev, "Yukarı Karabağ Azerbaycandır!" diyerek görüşünü açıkça ifade etmişti. Aynı hususun altına Türkiye olarak imzamızı attığımızı ifade etmek istiyorum.




"TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ"
9 Şubat'ta düzenlenen Milli Meclis seçimlerinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bu seçimlerin huzur ve sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduk. Kıymetli kardeşim Aliyev'in önderliğinde gerçekleştirilmekte olan reform sürecini de takdirle izliyor, takip ediyoruz. Reform sürecini desteklemek amacıyla da her alanda tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR
4.5 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda kardeşimle mutabık kaldık. ve bunun için tüm bakan arkadaşlarımız ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymalı.

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