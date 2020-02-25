Türkiye ile Ukrayna arasında sivil havacılık ilişkilerini geliştirmek üzere yapılan müzakerelerde, 164 yeni frekans hakkı elde edildi. Frekans artışının yanı sıra Adana yeni uçuş noktası olarak eklendi. Adana'dan Ukrayna'daki tüm tarifeli sefer noktalarına 7'şer frekans hakkı tanımlandı.
Havacılıkta 164 yeni frekans
Türkiye ile Ukrayna arasında sivil havacılık ilişkilerini geliştirmek üzere yapılan müzakerelerde, 164 yeni frekans hakkı elde edildi. Frekans artışının yanı sıra Adana yeni uçuş noktası olarak eklendi. Adana'dan Ukrayna'daki tüm tarifeli sefer noktalarına 7'şer frekans hakkı tanımlandı.
- Güncel
- 25.02.2020
- Gazete
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