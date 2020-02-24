Milli Savunma Bakanlığı, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Suriye Kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; ikisi yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zBmVOrz0Fw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 24, 2020
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