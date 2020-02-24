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Son dakika: 'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 /'li etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: 'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, 'le koordineli operasyonda, 2'si sözde yönetici 6 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 24.02.2020 14:59
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 15:14
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2'si üst düzey 6 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, kuzeyindeki Tel Rıfat'ta Millî İstihbarat Teşkilatı () ile yapılan operasyonda, 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat'ta toplantı halinde oldukları bilgisi alınan sözde üst düzey teröristlere yönelik MİT ile koordineli olarak icra edilen operasyonla; 2'si yönetici olmak üzere toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

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