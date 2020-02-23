Bugünkü
Takvim

Kahramana veda! Şehit Ali Emre Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

'nin İdlib kentinde Perşembe günü rejim güçlerinin saldırısı sonucu iki askerimiz şehadete erdi. Kahraman askerlerden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), için dün memleketi 'da cenaze töreni düzenlendi.

ABONE OL
Kahramana veda
Suriye'nin İdlib kentinde Perşembe günü rejim güçlerinin saldırısı sonucu iki askerimiz şehadete erdi. Kahraman askerlerden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), için dün memleketi 'da cenaze töreni düzenlendi. Anne Münteha Fırıncıoğulları'nun "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin" sözleri yüreklere işledi. Şehit Fırıncıoğlu, cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Remzi-Münteha Fırıncıoğlu, şehit oğullarını kapıda karşıladı. Şehidin ağabeyi Koray da, kardeşinin üniformasını elinde taşıdı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kahramana veda! Şehit Ali Emre Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri