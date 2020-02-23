Kahramana veda! Şehit Ali Emre Fırıncıoğulları son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde Perşembe günü rejim güçlerinin saldırısı sonucu iki askerimiz şehadete erdi. Kahraman askerlerden Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (24), için dün memleketi Hatay Samandağ'da cenaze töreni düzenlendi. Anne Münteha Fırıncıoğulları'nun "Hakkını helal et şehidim, seninle gurur duyuyorum hayırlı olsun şehadetin oğlum, severek ve bilerek gittin" sözleri yüreklere işledi. Şehit Fırıncıoğlu, cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Remzi-Münteha Fırıncıoğlu, şehit oğullarını kapıda karşıladı. Şehidin ağabeyi Koray da, kardeşinin üniformasını elinde taşıdı.
Remzi-Münteha Fırıncıoğlu, şehit oğullarını kapıda karşıladı. Şehidin ağabeyi Koray da, kardeşinin üniformasını elinde taşıdı.
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