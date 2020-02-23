Dışişleri’nden sert mesaj

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada "İsrail'in ABD tarafından bir süre önce açıklanan sözde barış planından da cesaret aldığı açıktır. Filistin toprakları Filistin halkınındır. İşgalci zihniyet bu gerçeği değiştiremeyecektir" denildi.