Bugünkü
Takvim

Son dakika: Van Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması: İlimizde hastası mevcut değildir

Son dakika haberi! Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.

  • Güncel
  • 22.02.2020 20:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.02.2020 20:30
ABONE OL
Van'da koronavirüs paniği! Açıklama geldi
Van Sağlık Müdürlüğü, İran'dan gelen herkesin sağlık muayenesi yapıldığını belirterek kentte korona virüsü hastası olmadığını duyurdu.

Van Sağlık Müdürlüğünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Van'ın Saray ilçesi, İran arasında giriş çıkışların sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan ilimize gelen herkesin sağlık muayenesi yapılmaktadır.

KORONAVİRÜS HASTASI MEVCUT DEĞİLDİR
İlimizde şu an bir korona virüsü hastası mevcut değildir. Ayrıca İran'dan ilimize ambulans ya da başka bir yolla hasta kabulü yapılmamaktadır" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Van Sağlık Müdürlüğünden koronavirüs açıklaması: İlimizde hastası mevcut değildir
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri