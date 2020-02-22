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Son dakika: İçişleri Bakanı ’dan flaş Abdullah Gül açıklaması

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Gezi Parkı olayları ile ilgili Abdullah Gül’ün açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size’ ifadelerini kullandı." dedi.

  • Güncel
  • 22.02.2020 15:19
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 15:29
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Bakan Soylu’dan flaş Abdullah Gül açıklaması

İçişleri Bakanı Gezi Parkı olayları ile ilgili Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN SİZE"
Soylu açıklamasında 'O günkü Cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir ülkede yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın İçişleri Bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içime hançer gibi saplanmıştır.



Hem Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan'ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız, ondan sonra da bugün gelip sırça köşklerinizde devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun size' ifadelerini kullandı.

PKK TELSİZLE KONUŞMAKTAN KORKAR HALE GELDİ
Bakan Soylu: "PKK, bırakın ortada gezinmeyi, telsizle konuşmaktan korkar hale geldi. Dağdaki sayıları 500 civarında. 5 bin 554 kişinin katıldığı 2014 yılında PKK'ya yıllık katılım sayısı 2019 itibarıyla söylüyorum 136. Örgütten kopanlar, teslim olanlar ve ikna edilerek dağdan inenler bunun 3 katı. Sadece geçen yıl 273 örgüt mensubunu aileleri vasıtasıyla ikna ederek getirdik, ailelerine teslim ettik. Şu anda 5 binin üzerinde aileyle görüşüyoruz." dedi.

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