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Son dakika: : 'da şiddetin azaltılmasında mutabık kalınmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika haberi... , ve ’ın 'da yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açması temennisi dile getirilerek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

  • Güncel
  • 22.02.2020 11:21
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 11:21
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Dışişleri Bakanlığından Afganistan açıklaması

Bakanlık, - barış anlaşması kapsamındaki mutabakata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"ABD ile Taliban'ın 22 Şubat'tan itibaren Afganistan çapında yedi gün süreyle şiddetin azaltılması üzerinde mutabık kalmalarını memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesi yapılan açıklamada, bu süre boyunca mutabakat hükümlerine titizlikle riayet edilmesi ve şiddet eylemlerinden kaçınılmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, ABD ile Taliban arasında imzalanması öngörülen anlaşmanın, Afganlar arası müzakerelerle tesis edilecek kalıcı barışın önünü açması temennisi dile getirilerek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanması için tüm kesimleri içeren kapsayıcı bir nitelik taşıması ve herkesin yapıcı bir tutum sergilemesi lazım geldiğini bir kere daha vurguluyoruz." ifadesi kullanıldı.

'da kalıcı barışın tesisi için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası topluma gerekli desteği sağlamaları çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda, dost ve kardeş Afganistan halkına destek olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Afganistan Milli Güvenlik Şurası, ABD-Taliban barış anlaşması kapsamında Taliban'ın bu gece yarısından itibaren saldırılarını azaltacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında Afganistan'da 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasının beklendiğini belirtmişti.

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