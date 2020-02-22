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Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis

Ankara'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıl hapis cezası verildi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

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Caniye ağır müebbet
Ankara'da öğretim görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren Hasan İsmail Hikmet, hakim karşısına çıktı. Müebbet hapse çarptırıldı.

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