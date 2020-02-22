Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Suriye sınırına gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birlikleri inceledi. İdlib'de görevli personelle telsizden konuşan Akar, "Her zaman hazırız" diyen Mehmetçik'e "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz" dedi.
Bakan Akar'dan sınırın sıfır noktasında dünyaya mesaj: Her zaman hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Suriye sınırına gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır hattındaki birlikleri inceledi.
- Güncel
- 22.02.2020
- Gazete
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