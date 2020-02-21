Türk bayrağına saldırdılar

İstanbul Kabataş'ta reklam panosundaki ressam Devrim Erbil'e ait resme ay yıldız üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 provokatör yakalandı. Zanlılardan biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kabataş'ta reklam panosundaki ressam Devrim Erbil'e ait resme ay yıldız üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 provokatör yakalandı. Zanlılardan biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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