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Türk bayrağına saldırdılar

 Kabataş'ta reklam panosundaki ressam 'e ait resme üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 provokatör yakalandı. biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türk bayrağına saldırdılar
İstanbul Kabataş'ta reklam panosundaki ressam 'e ait resme üzerine boya ile 'asılmış bir insan silüeti' çizen 6 provokatör yakalandı. biri, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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