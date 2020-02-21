Dünya güne Yemen'den gelen saldırı haberiyle uyandı. Yemen'de İran destekli Husiler, başkent Sana'dan Suudi Arabistan'a balistik füze atıldı.

İMHA EDİLDİ

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın aktardı son dakika haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki Maliki, gece 00.30'da Husiler tarafından fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana, Husiler tarafından balistik füzelerin montajının yapıldığı ve Suudi Arabistan topraklarına yollandığı bir yer halini aldı." dedi.

Saldırılara karşı Suudi vatandaşların korunacağını belirten Maliki, sert önlemler alınacağını da sözlerine ekledi.

HUSİLER BALİSTİK FÜZELERİN YANI SIRA SİHA DA KULLANIYOR

Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sıklıkla tekrarlıyor. Suudi yönetimi de Yemen'e savaş uçakları ile saldırılar düzenliyor. Husiler balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak Suudi Arabistan'ı hedef alıyor.