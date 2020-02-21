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Son dakika: Husilerden 'a füzeli saldırı!

Gelen son dakika haberine göre Husiler, 'a füzeli saldırıda bulundu. 'dan düzenlenen saldırıda füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bildirildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan koalisyon güçleri sözcüsü , sert önlemlerin alınacağını duyurdu.

  • Güncel
  • 21.02.2020 08:27
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  • Son Güncelleme: 21.02.2020 08:28
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Husilerden Suudi Arabistan'a füzeli saldırı!

Dünya güne 'den gelen saldırı haberiyle uyandı. Yemen'de destekli Husiler, 'dan 'a atıldı.

İMHA EDİLDİ
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın aktardı son dakika haberine göre, koalisyon güçleri sözcüsü , gece 00.30'da Husiler tarafından fırlatılan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Maliki, yaptığı açıklamada, "Yemen'in başkenti Sana, Husiler tarafından balistik füzelerin montajının yapıldığı ve Suudi Arabistan topraklarına yollandığı bir yer halini aldı." dedi.

Saldırılara karşı Suudi vatandaşların korunacağını belirten Maliki, sert önlemler alınacağını da sözlerine ekledi.

HUSİLER BALİSTİK FÜZELERİN YANI SIRA SİHA DA KULLANIYOR
Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sıklıkla tekrarlıyor. Suudi yönetimi de Yemen'e savaş uçakları ile saldırılar düzenliyor. Husiler balistik füzelerin yanı sıra silahlı insansız hava araçlarını da kullanarak Suudi Arabistan'ı hedef alıyor.

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