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'den Koronavirüs ile ilgili bomba iddia: Virüsün görüldüğü ilk kişi...

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs can almaya devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini aşarken ’den bomba bir iddia geldi. BBC’de yer alan habere göre, Koronavirüsün ilk görüldüğü kişi, 70 yaşlarında yatalak ve salgının yayıldığı pazara daha önce hiç gitmemiş. İşte Koronavirüsle ilgili son dakika haberi…

  • Güncel
  • 21.02.2020 11:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.02.2020 11:44
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Çin'de son 24 saatte 889 yeni Kovid-19 vakası saptandı, 118 kişi yaşamını yitirdi. Salgınında ölenlerin sayısı ise 2 bin 238'e yükseldi. Çin'in Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da ortaya çıktığı iddia edilen Kovid-19 salgını hakkında haber yapan BBC'nin iddiaları bomba etkisi yarattı.

Bilim adamları ise hız kesmeden virüsün kaynağını bulmaya ve aşı geliştirmeye çalışırken yetkililer koronavirüsün, hastalığın sıfır noktası olan Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan yayıldığını ileri sürmüştü.

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