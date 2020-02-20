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Son dakika: 'ye tank sevkiyatı

Son dakika haberine göre 'nin çeşitli illerindeki birliklerden tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, 'in İslahiye ilçesine ulaştı.

  • Güncel
  • 20.02.2020 13:40
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 13:40
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Suriye'ye tank sevkiyatı
Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı.



İslahiye- Hassa yolunda yönüne ilerleyen konvoydaki tankların 'ndan geçirilerek, 'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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