Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaret için Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile kahvaltıda bir araya geldi.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'in katıldığı kahvaltı Devlet Konukevi'nde gerçekleşti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile konukları Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyev'in katıldığı kahvaltı Devlet Konukevi'nde gerçekleşti.
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