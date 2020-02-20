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Son dakika: Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti!

Son dakika haberine göre, Başkan , Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti. 'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

  • Güncel
  • 20.02.2020 20:13
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  • Son Güncelleme: 20.02.2020 20:28
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