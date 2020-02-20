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O hakimlere soruşturma

Gezi Davası'nda Osman Kavala ve 8 kişiye verilen beraat kararı, büyük tepki çekti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

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O hakimlere soruşturma
Gezi Davası'nda Osman Kavala ve 8 kişiye verilen beraat kararı, büyük tepki çekti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

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