O hakimlere soruşturma

Gezi Davası'nda Osman Kavala ve 8 kişiye verilen beraat kararı, büyük tepki çekti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.