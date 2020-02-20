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Bahoz’un koruması teslim oldu

PKK'nın elebaşlarında Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan terörist Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir, Silopi'de teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40'a yükseldi" denildi.

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Bahoz’un koruması teslim oldu
PKK'nın elebaşlarında Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüsey'in korumalığını yapan terörist Akif Brüsk kod adlı Mahmut Özdemir, Silopi'de teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 40'a yükseldi" denildi.

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