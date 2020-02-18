Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Saat 19.17'de 3, saat 19.18'de 2.6 ve saat 19.27'de 3.3 şiddetinde peş peşe depremler meydana geldi.

MANİSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER

2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 17:01:09 38.3872 39.1423 4.6 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:59:42 38.4368 39.3927 6.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:51:10 39.0072 29.6415 5.2 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.02.18 16:40:50 38.1805 30.7990 5.0 -.- 1.9 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 16:22:15 38.0813 28.1198 9.5 -.- 1.0 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.02.18 16:08:54 38.3048 39.1207 13.4 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.18 16:06:38 39.0053 27.8817 2.1 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:44:05 38.1955 38.7817 18.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:42:36 38.3418 30.8852 2.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 15:27:18 39.0002 27.9122 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:21:06 39.0618 27.8158 12.2 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:20:14 39.0038 27.8962 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:15:04 38.2602 38.8972 19.2 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:07:20 38.3365 39.3825 2.6 -.- 0.9 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:56:13 38.3588 39.1023 15.6 -.- 1.7 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:46:28 38.4867 39.4423 17.4 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:34:08 38.2580 38.8703 18.1 -.- 1.2 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 14:32:58 39.0437 27.7047 1.4 -.- 1.5 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 14:32:35 38.3988 39.3817 12.2 -.- 1.0 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:30:49 38.2093 38.6855 5.2 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 14:30:37 41.1158 28.9678 0.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2020.02.18 14:15:07 38.3198 39.2522 6.2 -.- 0.6 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:13:58 38.5263 39.4067 10.5 -.- 1.7 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:56:35 38.3783 39.1777 5.0 -.- 1.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:56:23 38.4170 44.3278 8.0 -.- 3.0 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel

2020.02.18 13:44:51 38.3275 39.2707 8.7 -.- 1.6 -.- YAZYAGMURU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.02.18 13:41:48 39.0647 27.8125 12.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 13:38:35 39.0383 27.9415 4.9 -.- 0.9 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 13:29:34 38.3535 39.1563 1.3 -.- 0.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel