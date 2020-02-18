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  • Son Güncelleme: 18.02.2020 10:49

Son dakika: 'de / operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... merkez, , Şemdinli ve ilçelerinde terör örgütü /'ya yönelik operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.

PKK/KCK'ya büyük darbe

'de, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren il emniyet müdürlüğü ekipleri, terör olaylarının önlenmesi amacıyla sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım yataklık yapanlara operasyon düzenledi. İl merkezinde 6, ilçesinde 10, Şemdinli ilçesinde 5, 'da ise 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği de ele geçirildi.

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