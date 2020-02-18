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  • 18.02.2020 14:40
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 14:40

’da kaçak içki operasyonu: 1’i astsubay 12 gözaltı

’da Kaçakçılık ve tarafından düzenlenen kaçak içki operasyonunda 1’i jandarma astsubay 12 kişi gözaltına alınırken çok miktarda kaçak içkiye el konuldu.

Manisa’da kaçak içki operasyonu: 1’i astsubay 12 gözaltı
Kaçakçılık ve ekiplerince teknik takibe alınan 1'i jandarma astsubay olmak üzere 12 kişiye yönelik kaçak içki operasyonu düzenlendi. Polis ekiplerince Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 75 cinsel içerikli ürün, 72 şişe kaçak alkol, 50 litre alkollü içki, 34 şişe sahte bandrollü içki, 3 bin 320 adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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