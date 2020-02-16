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  • 16.02.2020 13:04
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 13:04

'da fabrikasında !

'da bir fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir çıktı. Çöplüğün tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan iş makinelerinin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Tekirdağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın!

'ın Çorlu ilçesindeki bir fabrikasında çıkan , itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Çorlu- Tekirdağ karayolu üzerindeki Karatepe mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasına imha için getirilen çöplerin bulunduğu alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alandan dumanların yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çöplüğün tamamına yayılan yangına müdahale eden ekipler, alevleri fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan iş makinelerinin de yardımıyla güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Bu arada, fabrikada geçen yıl Ağustos ayında yangın çıkmış ve tesiste büyük zarar meydana gelmişti.

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