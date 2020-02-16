Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Münih'te açıklamalar yapıyor. Çavuşoğlu, Uygur Türklerinin Çin vatandaşı olduğunu ve buna uygun bir hayat sürmeleri gerektiğini vurguladı.

"BATI SAVUNDUĞU DEĞERLERİ İHLAL ETMEYE BAŞLADI"

Uluslararası toplumda Batı'nın ağırlığı azalıyor. Batı kendi içindeki meselelere odaklanıyor. Batı neden cazipti? Ekonomik kalkınma ve savunduğu değerler.

Asya artık dünya ekonomisinin yüzde 50'sine sahip. Bu daha da artacak. Avrupa savunduğu değerleri ihlal etmeye başladı. Örneğin demokrasi konusunda tamamen çifte standart içinde.

Batı'da artan ırkçılık, nefret ve İslamofobi Batı'nın savunduğu değerleri bitirmeye başladı. Önemli örgütleri de temelden sarsmaya başladı.

İdlib'de saldırganlığın durması ve artık kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik.