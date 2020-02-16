İçişleri Bakanlığı duyurdu: 450 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
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