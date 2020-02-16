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  • 16.02.2020 12:46
  • Son Güncelleme: 16.02.2020 12:46

duyurdu: 450 kişi gözaltına alındı

11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda PKK/KCK üyesi ve destekçisi olduğu tespit edilen 450 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 450 kişi gözaltına alındı

, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihlerinde 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 450 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonlar kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

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