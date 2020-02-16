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  • Son Güncelleme: 16.02.2020 18:25

Bakan Çavuşoğlu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, "Barış, ancak Afganların önderliğinde ve sahipliğinde bir barış süreci ile mümkündür. Kardeş Afgan halkının daima yanında olacağız." dedi.

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı , Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Gani'ye Cumhurbaşkanı 'ın selamlarını ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış, ancak Afganların önderliğinde ve sahipliğinde bir barış süreci ile mümkündür. Kardeş Afgan halkının daima yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

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