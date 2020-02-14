Rejime 1915 kararı tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosu'nda alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıyan karara tepki gösterdi. Aksoy, "Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır" dedi.
- Güncel
- 14.02.2020
- Gazete
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