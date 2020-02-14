Bekir Pakdemirli, yerli tohum seferberliği başlattı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çayda boya, kaşar peynirinde patates, tavuk dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90'ı yalan. Efendim, 'yumurta yemeyin, kolestrol yapar'... Bu da yasal düzenlemeden geçecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çayda boya, kaşar peynirinde patates, tavuk dönerde çamaşır suyu... Bunların yüzde 90'ı yalan. Efendim, 'yumurta yemeyin, kolestrol yapar'... Bu da yasal düzenlemeden geçecek" dedi. Makamında ilginç bir deney yaptığını da bildirdi: Makamda tavuk etlerini çamaşır suyuna bastırdım. Rengi bile değişmedi! TÜM MANŞETLER