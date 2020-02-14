Yurt genelinde Şubat ayının ilk günlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Şubat ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde hava mevsim normallerinde seyrediyor. Hafta sonu hava durumunu merak eden milyonlarca kişi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarını yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bazı iller için sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte hafta sonu beklenen hava sıcaklık değerleri

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile K. Maraş, Osmaniye, Hatay ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu, Malatya, Ankara ve K. Maraş'ın yüksek kesimleri, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.