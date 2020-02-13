Kars'ta yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma günü Kayseri'de hangi ilçelerde okullar tatil?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Kars 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Kars hangi ilçelerde okullar tatil?

KARS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars olumsuz hava koşullanı nedeniyle eğitime 14 Şubat Cuma günü ara verildi.



Kars Valisi Türker Öksüz, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm okulların 14 Şubat Cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Vali Öksüz, hamile ve engelli personelinin de izinli sayılacağını belirtti.