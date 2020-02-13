Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.