Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.02.2020 10:33
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 10:34

'nda ele geçirildi! 'nın finans kaynağına ağır darbe!

Terör örgütü 'ya yönelik ve 'da düzenlenen Kapan-6 Operasyonu'nda hainlere ait 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, 830 kilogram esrar ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütüne yönelik icrasına başlanılan Kapan-6 müşterek operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Kapan-6 Zori Operasyonu'nda ele geçirildi! PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri