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  • Son Güncelleme: 13.02.2020 19:21

Adıyaman 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu?

Adıyaman 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Yoğun kar yağışları ve soğuk hava dalgası eğitim hayatını olumsuz etkiliyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren peş peşe kar tatili haberleri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Şubat Cuma günü kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Cuma günü Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil? İşte detaylar

Adıyaman'da yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarıları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Ülkenin birçok yerinde kar yağışlarının etkisini göstermesiyle birlikte yağış olan bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Adıyaman 14 Şubat yarın okullar tatil mi? Cuma günü Adıyaman'da hangi ilçelerde okullar tatil?

ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilecek.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

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