İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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