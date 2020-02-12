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  • Son Güncelleme: 12.02.2020 16:25

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! uyruklu terörist sınır dışı edildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Almanya uyruklu terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, uyruklu 1 yabancı terörist savaşçının ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtilerek, "Bu kapsamda bugün Almanya uyruklu 1 yabancı terörist savaşçı ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

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