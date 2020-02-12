



Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar, fırtına ve sağanak yağmur, iç kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışı beklendiğinden 12 Şubat çarşamba günü il genelindeki okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.