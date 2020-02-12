Ordu 13 Şubat yarın okullar tatil mi? Perşembe günü Ordu'da hangi ilçelerde okullar tatil oldu?

Ordu'da 13 Şubat yarın okullar tatil edildi mi? Şubat ayının ilk günlerinden itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki, Perşembe günü Ordu'da hangi ilçelerde okullar tatil olacak? İşte detaylar

ORDU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ordu'nun Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde devam eden aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kaymakamlıklarca alınan karar doğrultusunda, 13 Şubat perşembe günü için ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitimi merkezlerinde bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.